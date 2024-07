Endless Love anticipazioni 17 Luglio | Asu teme che Emir la scopra Ozan cade in depressione

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di martedì 16 luglio 2024) Scopriamo ledella soap turca in onda su Canale 5 domani alle 14:10 circa: la serie viene trasmessa dal lunedì al venerdì nel daytime del pomeriggio della rete ammiraglia Mediaset.della trama diper la puntata in onda mercoledì 17alle 14:10 su Canale 5,in. Kara Sevd, questo è il titolo originale della soap turca, è stata premiata con l'International Emmy Award. La serie può essere seguita in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.del 17: I consigli di Vildan aAsu si è avvicinata ade a suo padre per vendicarsi dello stato comatoso in cui si trova sua madre e per averla costretta a vivere ai margini della società: nelle scorse puntate abbiamo scoperto