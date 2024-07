E se la moda si unisse all’Intelligenza Artificiale? Arriva il Samsung Galaxy Ring

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di martedì 16 luglio 2024)ha fatto un ulteriore passo avanti nel mondo della tecnologia indossabile con il lancio del, un anello intelligente che integra l’intelligenzaper monitorare la salute e il fitness. Questo dispositivo rappresenta una nuova frontiera per i wearable, combinando l’eleganza di un gioiello con le funzionalità avanzate di un assistente personale.lancia il: l’Intelligenzadiventa un Gioiello Smart Ilsi distingue per il suo design in titanio leggero, che lo rende estremamente comodo da indossare. Resistente all’acqua, è pensato per un uso quotidiano e offre una durata della batteria fino a sette giorni. Tra le caratteristiche principali, il dispositivo integra tre sensori che monitorano costantemente la salute dell’utente.