Due italiane vincono l’Oscar europeo della matematica

(Di martedì 16 luglio 2024) Per Cristiana De Filippis (a sinistra) il lavoro è una passione e Maria Colombo (a destra) concilia con disinvoltura le sue analisi teoriche sul comportamento de fluidi con una vita privata altrettanto ricca, nella quale è appena diventata mamma per la quarta volta: sono le duevincitrici del più importante premioper la, quello assegnato dalla Società europea di(Ems), un vero e proprio Oscar in questa disciplina, finora vinto da sei italiani, comprese De Filippis e Colombo. Il riconoscimento, del valore di 5mila euro, è spesso l’anticameramedaglia Fields, considerata il Nobel, ed è stato consegnato ieri in Spagna, a Siviglia, in apertura del Congressodiin corso fino al 19 luglio. "Sono molto contenta che la mia passione e il mio lavoro, la, coincidano", dice Cristiana De Filippis, 31 anni, ...