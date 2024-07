Due commesse saudite da 500 milioni di dollari

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 16 luglio 2024) Saipem (in foto l’ad Alessandro Puliti) si è aggiudicata duein Arabia Saudita del valore complessivo di circa 500di(458,98di euro). Le attività riguardano progetti offshore (in acque profonde) nell’ambito di un accordo di lungo termine in vigore con Saudi Aramco.