Differdange-Klaksvik Qualificazioni Champions League 17-07-2024 ore 19 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici

Leggi tutta la notizia su infobetting

(Di martedì 16 luglio 2024) Un buon inizio per il, che forte del 2 a 0 della gara d’andata va in Lussemburgo a legittimare il passaggio del turno sul campo del. Partita chiusa nel primo tempo nelle Far Oer con Fredriksberg capace di mettere a segno una doppietta e blindare la vittoria, forte di una difesa che si è confermata estremamente solida InfoBetting: Scommesse Sportive e