De Siervo Lega Serie A | Calcio è a tutti gli effetti media comparabile con Tv

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 16 luglio 2024) Milano, 16 lug. – (Adnkronos) – ?La Ricerca nasce dall?esigenza di dimostrare al mercato degli investitori come ilsia agliuncon la televisione. Quello che la ricerca dimostra perfettamente, infatti, è che il livello di attenzione, costante nel tempo durante la fruizione, è particolarmente alto. Quindi in qualche modo si costruisce un sistema di strumenti che i centrie le aziende potranno utilizzare per supportare le logiche dell?investimento?. Con queste parole Luigi De, amministratore deto diA, è intervenuto a margine della conferenza stampa organizzata da OmnicomGroup (Omg) eA presso la sede milanese della massima categoria calcistica italiana, per il lancio del primo studio che misura l?attenzione agli stimoli pubblicitari inseriti nel mondo del