Darderi-Shevchenko in tv | data orario canale e diretta streaming Atp Amburgo 2024

(Di martedì 16 luglio 2024) Lucianose la vedrà contro Alexandernel secondo turno dell’ATP 500 di, torneo di scena sui campi in terra battuta della città tedesca. Vittorioso all’esordio contro il lucky loser Hardt (ripescato al posto di Lorenzo Sonego), il tennista azzurro se la vedrà ora contro il kazako, giocatore ostico ma ampiamente alla portata.sta infatti vivendo un’ottima stagione, rimane uno dei tennisti più insidiosi da affrontare sul rosso e partirà chiaramente favorito. Non ci sono precedenti tra i due. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMIscenderanno in campo mercoledì 17 luglio, come primo incontro sul Center Court dalle ore 12:00. Latelevisiva è affia Sky Sport, che monitora il torneo attraverso i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203).