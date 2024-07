Dalla specializzazione sostegno al docente per studenti stranieri alla mini call veloce che resiste per assunzioni sostegno DL Scuola approvato alla Camera

Leggi tutta la notizia su orizzontescuola

(Di martedì 16 luglio 2024) Il governo incassa la fiducia in Aulasul Decreto Sport e. I sì sono stati 185, i no 109, 4 gli astenuti. Il via libera finale di Montecitorio al provvedimento è previsto per domani. Il testo poi passerà all'esame del Senato. L'articolo, alper” cheper. DL