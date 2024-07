Da manna dal cielo a fa il martire Quello sparo ha fatto impazzire i dem

Leggi tutta la notizia su laverita.info

(Di martedì 16 luglio 2024) Secondo i progressisti, il colpevole dell’attentato è proprio Donald Trump. Per Alan Friedman e Corrado Augias hascena per un pugno di voti, Gianni Riotta ed Ezio Mauro masticano amaro. E lo paragonano a Benito Mussolini, Adolf Hitler, ai boss mafiosi. Gianni Cuperlo spiega che «la gente deve uscire di casa per fermare una destra che distrugge la Costituzione».