Da capannone della mafia a casa delle associazioni

(Di martedì 16 luglio 2024) Ilsequestrato allaospiterà le attivitàlocali. Nuova vita per l’immobile di via Bracciano 25 che, sottratto alla criminalità organizzata, è stato riqualificato e ora verrà riconvertito a scopi sociali, ossia assegnato "a soggetti del terzo settore, secondo le esigenzecomunità", annuncia il sindaco Marco Segala. Nel restylingstruttura, a cura del Comune, sono stati investiti 197mila euro, la metà dei quali finanziati da Regione Lombardia. Il rifacimentopavimentazione esterna e la posa di pannelli fotovoltaici sul tetto sono solo alcuni dei lavori che sono stati eseguiti; ora si aspettano gli ultimi ritocchi per restituire lo stabile alla collettività. Quello di San Giuliano è il classico esempio di riconversione a scopo sociale di un immobile requisito alla criminalità organizzata.A. Z.