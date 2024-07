Crisi Idrica a Chieti | Richiesti Tre Punti di Rifornimento Autobotti

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di martedì 16 luglio 2024)- Il sindaco di, Diego Ferrara, ha annunciato la richiesta di tredidi acqua potabile tramite: uno nella città alta e due aScalo. Questa misura si rende necessaria per fronteggiare l'emergenzache sta colpendo il capoluogo teatino, dove proseguiranno le turnazioni delle chiusure idriche. Ferrara ha anche predisposto un'ordinanza, su sollecitazione dell'Aca, per promuovere un uso responsabile dell'acqua. La Situazionee le Soluzioni Proposte In una conferenza stampa, Giovanna Brandelli, presidente dell'Aca, ha illustrato la gravità della situazione: "Abbiamo una risorsaimpoverita del 40% rispetto allo standard. Le soluzioni strutturali includono la digitalizzazione delle reti e il rifacimento dell'adduttrice per, progetti già finanziati che saranno completati tra il 2025 e il 2026.