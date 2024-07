Cos’è questa storia del complotto dell’Iran per uccidere Trump di cui parla la CNN

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di martedì 16 luglio 2024) La Cnn riporta le parole di un funzionario della sicurezza nazionale statunitense, secondo cui il Secret Service avrebbe ricevuto nelle scorse settimane la notizia di un piano dell'Iran per assassinare Donald, in seguito alla quale avrebbe intensificato la sicurezza attorno all'ex presidente. Nulla di tutto ciò sarebbe collegato all'attentato di sabato in Pennsylvania.