Cosa succede se vince Trump | l' ex consigliere di Palazzo Chigi un mondo nuovo

(Di martedì 16 luglio 2024) «Quell'immagine di Donald, appena colpito, che si rimette subito in piedi e, sanguinante ma vigoroso, alza il pungo chiuso incitando la folla: “Fight, fight, fight” (lottiamo, lottiamo, lottiamo), come a dire non mollo sarà il fotogramma della campagna elettorale. Anche perché il contesto era perfetto, con le bandiere americane e la folla che subito ha risposto: “Usa, Usa, Usa”. Un'immagine di grande potenza e unità».Sarà la fotografia della vittoria? «Non posso nascondere che, a caldo, è la primaa cui ho pensato. Ma calma, la partita non è ancora chiusa. Questo è un episodio, di grande importanza, ma le elezioni americane, come tutte del resto, si vincono per un insieme di fattori». Certo però, ambasciatore, che da una parte c'è un uomo che sta in piedi anche se gli sparano, dall'altra ce n'è uno che non riesce a stare in piedi da solo «Non la metterei così. ...