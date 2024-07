Coniugi Tutelati | la start-up per la gestione di divorzi e separazioni online

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di martedì 16 luglio 2024) Milano, 16/07/2024 - Negli ultimi anni, la digitalizzazione ha rivoluzionato molti settori, e anche il campo legale non fa eccezione. In tal senso nasce, una-up che offre una soluzione moderna e accessibile per ladiattraverso una piattaforma. Ladeie delle, come ben