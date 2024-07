Con Edicola Livornese tutte le notizie in tempo reale con un clic

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di martedì 16 luglio 2024) LIVORNO – È possibile leggere intutto quanto viene pubblicato sul web e che fa notizia? Da oggi sì. Grazie alla App, sviluppata da Citycomm, disponibile gratuitamente sugli store iOS e Android,. Il sistema è semplice: basta scaricare la App che, basandosi sui gratuiti delle diverse testate giornalistiche, nel pubblica gli articoli in. In un unico luogo, quindi, e con un sempliceche reindirizzerà alla testata di riferimento, sarà possibile consultare più di 100quotidiane da più di dieci testate giornalistiche e suddivise in sette categorie di interesse. Grazie alle impostazioni, inoltre, si potrà personalizzare la scelta delleda visualizzare, concentrandosi esclusivamente su una determinata località, su una testata specifica o su una categoria.