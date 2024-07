Cobolli-Zhang in tv | data orario canale e diretta streaming Atp Amburgo 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 16 luglio 2024) Flaviose la vedrà contro Zhizhennel secondo turno dell’ATP 500 di, torneo di scena sui campi in terra battuta della città tedesca. Vittorioso al debutto contro il beniamino di casa Altmaier,affronterà ora l’ottava testa di serie, il cinese, che ha superato al primo turno Seyboth Wild. I due si sono affrontati nel 2021 nel Challenger di Biella e nel 2022 a Firenze, conquistando una vittoria a testa.cerca un successo per ritoccare ulteriormente il suo best ranking e consolidare il suo piazzamento tra i primi 45 del mondo. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMIscenderanno in campo giovedì 18 luglio, conancora da definire. Latelevisiva è affia Sky Sport, che monitora il torneo attraverso i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203).