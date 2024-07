Civ Inps risultato esercizio 2023 a 2 063 milioni

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 16 luglio 2024) Il bilanciodell'si chiude con un saldo della gestione finanziaria di competenza di 12,18 miliardi di euro, con uneconomico dipositivo per 2,06 miliardi e con un avanzo patrimoniale netto che passa da 23.22 a 29,78 miliardi. Lo si legge nel Rendiconto approvato dal Civ dell'e presentato oggi che evidenzia valori positivi inferiori all'2022 (con un calo di 5,083 miliardi) ma superiori al 2021 e alle previsioni assestate. "E' unimportante per l'Istituto - si legge - e un ulteriore elemento che attesta l'equilibrio del sistema previdenziale pubblico italiano il quale, per la rilevanza economica che assume nell'ambito della contabilità generale dello Stato, incide sulla stabilità complessiva del sistema Paese".