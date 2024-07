Cina | Xinjiang aperto museo sotterraneo con tombe antica Via della Seta

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 16 luglio 2024) Urumqi, 16 lug – (Xinhua) – A circa otto metri sotto una strada trafficata di Kuqa, nella regione autonoma delloUygur, nellanord-occidentale, un complesso die’ rimasto dormiente per oltre 1.700 anni. Oggi, pero’, le, che risalgono all’Via, sono state riportate in vita grazie a ununico. Ildelle antichedelle dinastie Wei e Jin (220-420) e’ stato inaugurato ieri nella contea di Kuqa, un’area che in precedenza apparteneva all’antico Stato Qiuci. Lo Stato di Qiuci, che ha avuto inizio nel II secolo a.C. e che e’ esistito per piu’ di 1.000 anni, era uno dei 36 Stati delle Regioni Occidentali, un termine usato nella dinastia Han (206 a.C.-220 d.C.) per le aree a ovest del Passo dello Yumen, tra cui l’attualee parti dell’Asia Centrale.