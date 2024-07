Cina | Xi Jinping il riformatore 2

Leggi tutta la notizia su romadailynews

Pechino, 16 lug – (Xinhua) – LIBERARE IL POTERE DEL MERCATO "Lasciate che la vitalita' che crea ricchezza esploda, e lasciate che il potere del mercato sia pienamente liberato", ha detto Xi. I risultati delle riforme sono notevoli, in quanto lae' stata classificata dalla Banca Mondiale come una delle 10 economie con il piu' notevole miglioramento del contesto imprenditoriale per due anni di fila. Nel 2019, la costruzione della Gigafactory di Shanghai di Tesla e' iniziata a gennaio e a dicembre la casa automobilistica ha gia' iniziato a consegnare il primo lotto di auto elettriche Model 3 costruite in. Uno sviluppo cosi' rapido ha ottenuto il plauso del CEO di Tesla Elon Musk.