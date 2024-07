Cina | viaggi su rotaia hanno superato i 200 milioni nel periodo estivo

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 16 luglio 2024) Pechino, 16 lug – (Xinhua) – Laha registrato 211diferroviari per passeggeri dall’inizio della corsa estiva, tra il primo e il 15 luglio, secondo i dati del China State Railway Group Co., Ltd. La cifra segna un aumento del 6,5% rispetto allo stessodell’anno scorso, ha dichiarato la societa’, aggiungendo che il numero medio giornaliero diferroviari per passeggeri ha raggiunto 14,03nei primi 15 giorni di luglio. La domanda didegli studenti durante le vacanze estive, il turismo e le visite delle famiglie sono forti e mantengono il flusso di passeggeri ferroviari ad un livello elevato, secondo l’azienda.