Ciclismo | Tour2024 Sintomi covid Chris Harper costretto al ritiro

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di martedì 16 luglio 2024) L'australiano, su consiglio medico, tornerà a casa per riposare e recuperare ROMA - "Sfortunatamentenon prenderà il via alla 16esima tappa del Tour de France. L'australiano soffre die, seguendo il consiglio medico, tornerà a casa per riposarsi e recuperare adeguatamente