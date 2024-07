Chiesa Juve SCAMBIO all’orizzonte? Ecco la PROPOSTA per i bianconeri

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di martedì 16 luglio 2024) Federicosempre più lontano dalla: in casa bianconera prende quota l’idea di unocon una concorrente Come scrive Tuttosport, potrebbe prendere quota l’ipotesi ditra Napoli e il calciomercatocoinvolgente i cartellini die Raspadori. L’esterno bianconero, come risaputo, è in uscita visto anche il suo contratto in scadenza tra meno di 12 mesi e a