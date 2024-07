C’è l’Academy di alta formazione per chi non vuole fare l’università

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 16 luglio 2024) "Quella degli Its è un’offerta formativa molto importante e i numeri del placement dei ragazzi è di altissimo livello". A parlare è il dirigente dell’Ufficio scolastico regionale Lorenzo Pierazzi, orientato insieme alla Regione a promuovere la cultura degli Its Academy, istituti ancora troppo poco conosciuti. Per avere informazioni dettagliate sui percorsi Its, è possibile consultare la pagina web dedicata (www.regione.toscana.it/its) oppure di GiovaniSì (https://giovanisi.it/). Gli Istituti tecnologici superiori sono accademie adspecializzazione tecnologica che permettono di conseguire il diploma di tecnico superiore. Consentono di formare profilimente qualificati dal punto di vista tecnico e tecnologico, promuovendo così occupazione, in particolare giovanile: secondo l’ultimo monitoraggio Indire, l’87% di diplomate e diplomati ha trovato lavoro a un anno dal diploma, e ...