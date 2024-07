Caso Pierina Paganelli arrestato Louis Dassilva

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di martedì 16 luglio 2024) Svolta neldiè statoper l'omicidio della donna, uccisa la notte del 3 ottobre scorso nel garage di casa con 29 coltellate. La Squadra Mobile di Rimini è arrivata in via Del Ciclamino, a partire dalle 5 di questa mattina, per notificare al 34enne senegalese la custodia cautelare. L'uomo risulta l’unico indagato per la morte della 78enne.