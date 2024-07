Calciomercato Catanzaro preso il centrocampista! Chiuso anche lo scambio con il Cosenza

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 16 luglio 2024) Ilè reduce dalla stagione molto importante in Serie B e l’obiettivo minimo è quello di confermarsi. In panchina è andato in scena il ribaltone con l’addio di Vivarini e l’arrivo di Fabio Caserta. Il club giallorosso ha definito l’arrivo del: è fatta per Ilias Koutsoupias,greco classe 2001. Si tratta di uncentrale protagonista in Italia con le maglie di Entella, Ternana, Benevento e Bari.