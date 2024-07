Calcio femminile cosa deve fare l’Italia con la Finlandia per qualificarsi agli Europei | tutte le combinazioni

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 16 luglio 2024) Oggi, martedì 16 luglio, si concluderà il Gruppo 1 della Lega A delle qualificazioni2025 di: dopo la quinta e penultima giornata i Paesi Bassi sono da soli in vetta al raggruppamento con 8 punti in 5 partite. Alle spalle dei Paesi Bassi ci sono Norvegia ed Italia, appaiate a quota 6, ma le norvegesi vantano una miglior differenza reti di +3 contro il +1 delle italiane, e quindi si attestano al secondo posto davanti alle azzurre, infine laè ultima con 5 punti in altrettante partite. Questa sera terminerà il girone, con la disputa di Italia-e Norvegia-Paesi Bassi: dato che le prime due si qualificheranno direttamente, senza passare per i play-off, le azzurre dovranno vincere per essere certe di, oppure potrà bastare anche il pareggio, in caso di sconfitta interna della Norvegia., Italia a ...