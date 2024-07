Buona la prima per il Napoli di Conte 4?0 nella prima amichevole e Spinazzola subito in gol

Leggi tutta la notizia su teleclubitalia

(Di martedì 16 luglio 2024) Primo test stagionale per ildinel ritiro di Dimaro che passa per 4-0 contro l’Anaune, società di eccellenza, grazie alle reti di, in gol all’esordio, Cheddira su rigore e Gaetano e Ngonge che mettono a referto le altre due reti del poker azzurro-Anaune Val di Non 4-0 Primo test stagionale L'articololaper ildi, 4?0in gol Teleclubitalia.