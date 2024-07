Borsa | l' Europa negativa dopo Wall Street Milano -03%

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 16 luglio 2024) Borse europeel'avvio in rialzo di. L'attenzione si concentra sugli Stati Unitile parole del presidente della Fed, Jerome Powell, e gli investitori che scommettono su un primo taglio dei tassi a settembre da parte della Fed. Fari puntati sui nuovi vertici europei e sulle decisioni in Francia per la formazione del nuovo governo. L'indice d'area Stoxx 600 cede lo 0,4%. In calo Parigi (-0,8%), Madrid (-0,7%), Francoforte e Londra (-0,5%) e(-0,3%). I principali listini sono appesantiti dall'energia (-1,1%), con il petrolio in netto calo. Il Wti scende dell'1,6% a 80,6 dollari al barile e il brent si attesta a 83,6 dollari (-1,4%). Nel comparto azionario in rosso le utility (-0,8%), con il prezzo del gas che alza la testa. Ad Amsterdam le quotazioni guadagnano il 3,7% a 32,5 euro al megawattora.