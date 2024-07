Barca in avaria al Moregallo le sei persone a bordo salvate dai vigili del fuoco

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 16 luglio 2024) Mandello del Lario (Lecco), 16 luglio 2024 – Il motore che all’improvviso non parte più, a notte fonda. Lainla largo del Lario di fronte al. Ieri sera, pochi minuti prima delle dieci, idellecchesi sono dovuti intervenire per trarre in salvo le seiche si trovavano ae trainare l’imzione fino a riva. L’intervento, impegnativo, è stato tuttavia portato a termine senza particolari problemi. Domenica 14 luglio un episodio simile si era verificato alla diga di Olginate, con unafinita anch’essa in. Dopo il problema al motore, il mezzo era finito contro il cavo sospeso a monte dello sbarramento. L’operazione di salvataggio si era conclusa poco dopo le due del pomeriggio anche grazie all’intervento dell’elicottero dei pompieri decollato da Malpensa.