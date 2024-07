Atletica | Fantini e Weir lanci a Castelnovo ne' Monti

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di martedì 16 luglio 2024) Per la martellista e il pesista test importanti in vista di Parigi2024. ROMA - Due campioni europei, Saraoro a Roma, Zaneoro indoor a Istanbul, sono pronti a illuminare il 27esimo "Meeting d'Estate" di mercoledì pomeriggio, in scena ane'(Reggio Emilia). Per entrambi