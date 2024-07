Atletica Fantini e Weir attesi a Castelnovo ne’ Monti per un test importante verso Parigi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 16 luglio 2024) Prosegue l’ultima fase del percorso di avvicinamento ai Giochi Olimpici di2024 per l’italiana, quando mancano ormai dieci giorni alla cerimonia inaugurale della rassegna a cinque cerchi. Questa settimana vedrà ancora diversi azzurri impegnati in meeting nazionali e internazionali, perare la condizione e provare a salire di colpi in vista dell’appuntamento clou della stagione. Domani, mercoledì 17 luglio, si terrà ane’(Reggio Emilia) la 27ma edizione del Meeting d’Estate, che accoglierà ben due lanciatori tricolori di alto livello come Sarae Zane. Gara quasi di casa per l’emiliana, reduce da una meravigliosa medaglia d’oro europea con il 74.18 di Roma davanti alla primatista mondiale Wlodarczyk., che l’anno scorso vinse acon 72.