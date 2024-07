Atletica Fabbri e Iapichino le stelle azzurre a Londra per la Diamond League | ultima prova generale verso Parigi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 16 luglio 2024) Sabato 20 luglioospiterà la decima tappa stagionale della, ultimo appuntamento del massimo circuito internazionale diprima dei Giochi Olimpici di2024. Al London Stadium per molti atleti ci sarà dunque unadella rassegna a cinque cerchi, quando mancheranno sei giorni alla cerimonia inaugurale. Il meeting londinese si preannuncia estremamente interessante per i colori azzurri, con la partecipazione di 4 elementi della Nazionale che prenderà parte alle Olimpiadi. Occhi puntati in primis su Leonardo, impegnato in una gara di getto del peso che vale una finale olimpica grazie alla presenza nell’entry list dei fenomeni americani Ryan Crouser e Joe Kovacs. Il toscano dovrà vedersela inoltre con il terzo statunitense qualificato per i Giochi, Payton Otterdahl, oltre al neozelandese argento iridato indoor in carica Tom Walsh.