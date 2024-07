Atletica Andy Diaz atteso a San Vendemiano per il debutto stagionale all’aperto | test con rincorsa ridotta verso Parigi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 16 luglio 2024) Mercoledì 17 luglio, a tre settimane esatte dal turno di qualificazione del salto triplo ai Giochi Olimpici diprevisto il 7 agosto allo Stade de France, si terrà ildi. In attesa di poter finalmente indossare la tanto agognata maglia azzurra (la sua eleggibilità scatta dal 1° agosto), l’italo-cubano torna dunque a gareggiare dopo lo stop per l’infortunio all’adduttore di fine aprile.sarà in pedana domani a San(Treviso) nel quarto “Meeting Internazionale ATL-Etica – quinto Memorial prof. Ivo Merlo”, unicoagonistico in agenda prima delle Olimpiadine. Per ridurre il rischio di un nuovo problema fisico il primatista tricolore salterà con, effettuando 13 appoggi invece dei soliti 15.