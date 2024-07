Armanasco è bronzo ai Campionati Giovanili

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 16 luglio 2024) Raffaeleè medaglia diaiItalianidi Mountain Bike che si sono svolti a Gorizia, in Friuli. Il portacolori dell’Unione Sportiva Biassono è riuscito a salire sul podio della gara allievi di primo anno che ha visto il trionfo del pugliese Walter Vaglio sul marchigiano Tommaso Cingolani. Solo 58 secondi hanno divisodal vincitore, e molto meno dal secondo classificato che ha preceduto il brianzolo di appena 11 secondi. Una prestazione di rilievo quella offerta danella sfida tricolore sugli sterrati del Parco Piuma di Gorizia in cui l’atleta del Biassono si è reso protagonista di una gara all’attacco culminata poi con la terza posizione. Il podio è invece sfuggito di mano al monzese Matteo Jacopo Gualtieri (UC Costamasnaga) che nella prova esordienti di secondo anno ha finito per occupare la quarta posizione.