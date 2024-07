Allarme aviaria 4 umani infettati | potrebbero essercene altri

Leggi tutta la notizia su ildifforme

(Di martedì 16 luglio 2024) Articolo pubblicato martedì 16 Luglio 2024, 19:33 Sono stati registrati 4 casidi infezione da virus dell’influenzain Colorado, negli Usa. La conferma è stata data dai Centers for Disease Control and Prevention (Cdc). Glisarebbero i lavoratori coinvolti nello spopolamento dei polli di un impianto in cui si era diffuso il L'articolo, 4proviene da Il Difforme.