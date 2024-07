Addio Atletico Morata allo scoperto | Milan? Prima devo…

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 16 luglio 2024) “Era importante salutare oggi i miei compagni e il mister, abbiamo passato bei momenti e anche brutti, ma questo è il calcio“. Alvarosaluta l’Madrid e si prepara a tornare in Serie A come nuovo calciatore del. L’attaccante spagnolo, fresco di vittoria di Euro 2024, raccoglierà la pesante eredità di Olivier Giroud come bomber titolare dei rossoneri. Sull’arrivo alnon c’è più alcun dubbio, l’ok è arrivato da tempo, i rossoneri pagheranno i 13 milioni di clausola rescissoria. Fin qui nessuno si era mai sbilanciato fino in fondo, nonostante fosse una sorta di ‘segreto di Pulcinella’, oggi, ai microfoni del giornalista spagnolo Javi Gomez, ha confermato: “? Devofare le visite mediche e tutto il resto, ma sì“. L'articolo: “devo” CalcioWeb.