Zecche in Italia l’entomologo | Preoccupano più delle zanzare ecco come difendersi

(Di lunedì 15 luglio 2024) Roma, 15 luglio 2024 - L’estate 2024 vede un proliferare diine in generale in Europa. Tra le ultime scoperte, la specie marginata o gigante scoperta in Friuli Venezia Giulia.si spiega questo fenomeno? Lo abbiamo chiesto a Enzo Moretto, divulgatore scientifico, fondatore e direttore di Butterfly Arc, la ‘Casafarfalle’ di Montegrotto Terme e di Esapolis, il museo degli insetti di Padova. Perché aumentano le? Chiarisce: "Il motivo per cui aumentano le, stiamo parlando dell’ma anche di gran parte dell’Europa, è che sono aumentate molto le aree incolte e i boschi e quindi è aumentata molto la fauna selvatica, anche se le persone non hanno percezione di questa realtà. Poi quest’anno c’è stata molta pioggia in molte parti d’e leamano tantissimo l’umidità”.