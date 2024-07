VIDEO – Argentina-Colombia 1-0 d t s gol e highlights | ai piedi di Lautaro Martinez!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 15 luglio 2024) Stanotteè finita 1-0, finale di Copa America 2024: questi glidella partita valida per la finale che si è disputata all’Hard Rock Stadium di Miami con ildel gol decisivo di. ENTRA E SEGNA –1-0 nella partita valida per la finale di Copa America 2024. La serata negli USA parte in realtà male, con alcuni incidenti che ritardano l’inizio dell’incontro.parte dalla panchina, con il CT Scalon che gli preferisce ancora una volta Julian Alvarez. Primo tempo abbastanza bloccato e con poche vere occasioni da gol, ci provano Cordoba e Lerma nella, Leo Messi lato Seleccion. Nella ripresa, si accende Di Maria, che sfiora a più riprese il gol del vantaggio.