Viabilità Roma Regione Lazio del 15-07-2024 ore 20 | 30

(Di lunedì 15 luglio 2024)15 LUGLIO ORE 20.20 FEDERICO DI LERNIA UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUL RACCORDO ANULARE IN ESTERNA RALLENTAMENTI LAURENTINA E ARDEATIS IN INTERNA RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DELLA A24 SULL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE TRA PORTONACCIO E LA TANGEZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO CODE SULLA CRISTOFORO COLOMBO TRA IL VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITA E TUTTO GRAZIE PER L’ATTENZIONE VI LASCIAMO CON UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da Astral.