Viabilità Roma Regione Lazio del 15-07-2024 ore 20:30 (Di lunedì 15 luglio 2024) Viabilità 15 LUGLIO ORE 20.20 FEDERICO DI LERNIA UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE IN ESTERNA RALLENTAMENTI LAURENTINA E ARDEATIS IN INTERNA RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DELLA A24 SULL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE TRA PORTONACCIO E LA TANGEZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO CODE SULLA CRISTOFORO COLOMBO TRA IL VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITA E TUTTO GRAZIE PER L’ATTENZIONE VI LASCIAMO CON UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da Astral.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 15-07-2024 ore 19:45 - 20 FEDERICO DI LERNIA UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SUL RACCORDO ANULARE IN ESTERNA RALLENTAMENTI A TRATTI TRA ROMA FIUMICINO E DIRAMAZIONE ROMA SUD IN INTERNA RALLENTAMENTI E CODE TRA ROMA FIUMICINO E A24 SULL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE TRA PORTONACCIO E LA TANGEZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO E ALL’ALTEZZA DI TOR CERVARA IN DIREZIONE RACCORDO SI STA IIN COSA ANCHE SULLA CRISTOFORO COLOMBO TRA IL VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA CODE SULLA PONTINA TRA ALL’ALTEZZA DI POMEZIA IN DIREZIONE ROMA E TRA POMEZIA E APRILIA IN DIREZIONE LATINA DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITA E TUTTO GRAZIE PER L’ATTENZIONE Servizio fornito da Astral. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 15-07-2024 ore 19:15 - VIABILITÀ 15 LUGLIO ORE 19. 20 FEDERICO DI LERNIA UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SUL RACCORDO ANULARE IN ESTERNA RALLENTAMENTI A TRATTI TRA ROMA FIUMICINO E DIRAMAZIONE ROMA SUD IN INTERNA RALLENTAMENTI E CODE TRA ROMA FIUMICINO E A24 SULL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE TRA PORTONACCIO E LA TANGEZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO E ALL’ALTEZZA DI TOR CERVARA IN DIREZIONE RACCORDO SI STA IIN COSA ANCHE SULLA CRISTOFORO COLOMBO TRA IL VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA CODE SULLA PONTINA TRA ALL’ALTEZZA DI POMEZIA IN DIREZIONE ROMA E TRA POMEZIA E APRILIA IN DIREZIONE LATINA DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITA E TUTTO GRAZIE PER L’ATTENZIONE Servizio fornito da Astral. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 15-07-2024 ore 18:45 - 20 FEDERICO DI LERNIA UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SUL RACCORDO ANULARE IN ESTERNA RALLENTAMENTI A TRATTI TRA ROMA FIUMICINO E DIRAMAZIONE ROMA SUD IN INTERNA RALLENTAMENTI E CODE TRA ROMA FIUMICINO E A24 SULL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE TRA PORTONACCIO E LA TANGEZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO E ALL’ALTEZZA DI TOR CERVARA IN DIREZIONE RACCORDO SI STA IIN COSA ANCHE SULLA CRISTOFORO COLOMBO TRA IL VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA CODE SULLA PONTINA TRA ALL’ALTEZZA DI POMEZIA IN DIREZIONE ROMA E TRA POMEZIA E APRILIA IN DIREZIONE LATINA DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITA E TUTTO GRAZIE PER L’ATTENZIONE Servizio fornito da Astral. romadailynews
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