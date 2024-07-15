Viabilità Roma Regione Lazio del 15-07-2024 ore 16:30 (Di lunedì 15 luglio 2024) Viabilità 15 LUGLIO ORE 16.20 FEDERICO DI LERNIA UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio INCIDENTE CON CODE SULLA VIA DEL MARE TRA IL RACCORDO AD ACILIA IN DIREZIONE OSTIA SUL RACCORDO ANULARE IN ESTERNA RALLENTAMENTI A TRATTI TRA LAURENTINA E APPIA E PIU AVANTI CODE TRA CASILINA E A24 SULL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE TRA PORTONACCIO E LA TANGEZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO CODE SULLA PONTINA TRA CASTEL RomaNO E POMEZIA IN DIREZIONE LATINA DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITA E TUTTO GRAZIE PER L’ATTENZIONE Servizio fornito da Astral.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 15-07-2024 ore 15:30 - VIABILITÀ 15 LUGLIO ORE 15. 20 FEDERICO DI LERNIA UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO APRIAMO SEGNALANDO UN INCIDENTE SULLA A24 ROMA TERAMO ALL’ALTEZZA DELLA BARRIERA ROMA EST IN DIREZIONE ROMA SEGNALIAMO POI 6KM DI CODA SULLA A1 FIRENZE ROMA A CUSA DI UN VEICOLO IN PANNE TRA ATTIGLIANO E ORVIETO IN DIREZIONE FIRENZE INCIDENTE CON CODE ANCHE SULLA VIA DEL MARE TRA IL RACCORDO AD ACILIA IN DIREZIONE OSTIA SUL RACCORDO ANULARE IN ESTERNA RALLENTAMENTI A TRATTI TRA LAURENTINA E APPIA SULL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE TRA PORTONACCIO E LA TANGEZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITA E TUTTO GRAZIE PER L’ATTENZIONE A SEGUIRE UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da Astral. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 15-07-2024 ore 12:30 - E SEMPRE SULLA PONTINA, CODE PER INCIDENTE VERSO ROMA ALL’ALTEZZA DI POMEZIA. VIABILITÀ 15 LUGLIO 2024 ORE 12. GRAZIE PER AVERCI SEGUITO, Servizio fornito da Astral . PREVISTE MODIFICHE ALLA VIABILITÀ CON RESTRINGIMENTI DI CARREGGIATA DAL KM 31+130 AL KM 31+660 IN DIREZIONE TERRACINA E DAL KM 18+630 AL KM 15+730 IN DIREZIONE ROMA DA ERICA TERENZI E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 15-07-2024 ore 11:30 - PER GLI STESSI MOTIVI DA LUNEDÌ PROSSIMO, 22 LUGLIO, AL 9 SETTEMBRE CHIUDERÀ LA STAZIONE DI OTTAVIANO, SEMPRE SULLA LINEA A. FILE SULLA VIA OSTIENSE TRA VITINIA E ACILIA IN DIREZIONE OSTIA. DA ERICA TERENZI E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO. CON LA STAZIONE DI SPAGNA CHIUSA, L’ALTERNATIVA UTILIZZABILE SARÀ LA FERMATA DI FLAMINIO. 20 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SULLA PONTINA CODE PER LAVORI TRA VIA CLARICE TARTUFARI E IL RACCORDO ANULARE IN ENTRATA E TRA IL RACCORDO E SPINACETO IN USCITA. romadailynews
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