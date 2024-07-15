Viabilità Roma Regione Lazio del 15-07-2024 ore 11:30 (Di lunedì 15 luglio 2024) Viabilità 15 LUGLIO 2024 ORE 11.20 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SULLA PONTINA CODE PER LAVORI TRA VIA CLARICE TARTUFARI E IL RACCORDO ANULARE IN ENTRATA E TRA IL RACCORDO E SPINACETO IN USCITA. FILE SULLA VIA OSTIENSE TRA VITINIA E ACILIA IN DIREZIONE OSTIA. DA OGGI E FINO AL 3 OTTOBRE, CHIUSA LA STAZIONE SPAGNA DELLA METRO A A CAUSA DI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA STRUTTURA. CON LA STAZIONE DI SPAGNA CHIUSA, L’ALTERNATIVA UTILIZZABILE SARÀ LA FERMATA DI FLAMINIO. PER GLI STESSI MOTIVI DA LUNEDÌ PROSSIMO, 22 LUGLIO, AL 9 SETTEMBRE CHIUDERÀ LA STAZIONE DI OTTAVIANO, SEMPRE SULLA LINEA A. IN QUEL CASO SI POTRÀ UTILIZZARE LA FERMATA DI LEPANTO. INTERESSATA DAI LAVORI DI RINNOVAMENTO È ANCHE LA STAZIONE CIPRO, MA PER QUEST’ULTIMA NON SONO PREVISTE INTERRUZIONI AL SERVIZIO PASSEGGERI.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 15-07-2024 ore 10:30 - IN QUEL CASO SI POTRÀ UTILIZZARE LA FERMATA DI LEPANTO. CON LA STAZIONE DI SPAGNA CHIUSA, L’ALTERNATIVA UTILIZZABILE SARÀ LA FERMATA DI FLAMINIO. SUL RACCORDO ANULARE, CODE A TRATTI TRA CASSIA BIS E SALARIA, TRA NOMENTANA E TIBURTINA E TRA CASILINA E APPIA. IN ESTERNA SI PROCEDE A RILENTO TRA LA ROMA-FIUMICINO E LA LAURENTINA E TRA L’APPIA E LA CASILINA. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 15-07-2024 ore 09:45 - TRAFFICO TUTTO SOMMATO SCORREVOLE A RIETI. PER QUANTO RIGUARDA I CANTIERI, CONTINUANO I LAVORI CON LA CHIUSURA DI VIA TANCIA TRA VIA FRATELLI SEBASTIANI E VIA PANTANE. 50 RI-VT ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, EDIZIONE DEDICATA ALLE PROVINCE DI RIETI E VITERBO PARTIAMO DA VITERBO, CODE SU VIALE TRENTO, VIALE TRIESTE, VIA GORIZIA E VIA FRATELLI ROSSELLI. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 15-07-2024 ore 09:15 - 50 FR-LT ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, EDIZIONE DEDICATA ALLE PROVINCE DI LATINA E FROSINONE A LATINA CODE SU VIA XXIV MAGGIO, VIA EPITAFFIO, VIA ISONZO E VIA DON CARLO TORELLO. FILE A FERENTINO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI DI VIA CASILINA NORD. FILE A BORGO PIAVE SU VIA GUIDO DORSO, STRADA DELLA CHIESUOLA, VIA LATINA E VIA DEL CROCIFISSO. romadailynews
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