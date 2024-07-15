Viabilità Roma Regione Lazio del 15-07-2024 ore 10:30 (Di lunedì 15 luglio 2024) Viabilità 15 LUGLIO 2024 ORE 10.20 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SULLA PONTINA CODE PER LAVORI TRA VIA CLARICE TARTUFARI E IL RACCORDO ANULARE IN ENTRATA E TRA IL RACCORDO E SPINACETO IN USCITA. SUL RACCORDO ANULARE, CODE A TRATTI TRA CASSIA BIS E SALARIA, TRA NOMENTANA E TIBURTINA E TRA CASILINA E APPIA. IN ESTERNA SI PROCEDE A RILENTO TRA LA Roma-FIUMICINO E LA LAURENTINA E TRA L’APPIA E LA CASILINA. DA OGGI E FINO AL 3 OTTOBRE, CHIUSA LA STAZIONE SPAGNA DELLA METRO A A CAUSA DI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA STRUTTURA. CON LA STAZIONE DI SPAGNA CHIUSA, L’ALTERNATIVA UTILIZZABILE SARÀ LA FERMATA DI FLAMINIO. PER GLI STESSI MOTIVI DA LUNEDÌ PROSSIMO, 22 LUGLIO, AL 9 SETTEMBRE CHIUDERÀ LA STAZIONE DI OTTAVIANO, SEMPRE SULLA LINEA A.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 15-07-2024 ore 09:45 - A BAGNAIA, CODE SU VIALE FIUME E SU STRADA ORTANA. TRAFFICO TUTTO SOMMATO SCORREVOLE A RIETI. PER QUANTO RIGUARDA I CANTIERI, CONTINUANO I LAVORI CON LA CHIUSURA DI VIA TANCIA TRA VIA FRATELLI SEBASTIANI E VIA PANTANE. DA ERICA TERENZI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER AVERCI SEGUITO, IN CHIUSURA IN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da Astral. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 15-07-2024 ore 09:15 - A FROSINONE CODE SULLA MONTI LEPINI ALL’ALTEZZA DI VALLE FIORETTA. VIABILITÀ DEL 15 LUGLIO ORE 08. FILE A BORGO PIAVE SU VIA GUIDO DORSO, STRADA DELLA CHIESUOLA, VIA LATINA E VIA DEL CROCIFISSO. CI ALLONTANIAMO DAL CENTRO, PER ANDARE VERSO L’AREA INDUSTRIALE, CODE SULLA MONTI LEPINI ALL’INCROCIO CON L’APPIA. 50 FR-LT ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, EDIZIONE DEDICATA ALLE PROVINCE DI LATINA E FROSINONE A LATINA CODE SU VIA XXIV MAGGIO, VIA EPITAFFIO, VIA ISONZO E VIA DON CARLO TORELLO. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 15-07-2024 ore 08:45 - CI ALLONTANIAMO DAL CENTRO, PER ANDARE VERSO L’AREA INDUSTRIALE, CODE SULLA MONTI LEPINI ALL’INCROCIO CON L’APPIA. VIABILITÀ DEL 15 LUGLIO ORE 08. 50 FR-LT ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, EDIZIONE DEDICATA ALLE PROVINCE DI LATINA E FROSINONE A LATINA CODE SU VIA XXIV MAGGIO, VIA EPITAFFIO, VIA ISONZO E VIA DON CARLO TORELLO. romadailynews
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