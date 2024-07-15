Viabilità Roma Regione Lazio del 15-07-2024 ore 08:15 (Di lunedì 15 luglio 2024) Viabilità 15 LUGLIO 2024 ORE 08.20 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio CODE A TRATTI SULLA PONTINA, PER ILT RAFFICO INTENSO TRA APRILIA E CASTEL RomaNO. FILE ANCHE SULLA VIA APPIA TRA L’AEROPORTO DI CIAMPINO E IL GRANDE RACCORDO ANULARE. E PROPRIO SUL RACCORDO ANULARE, FILE TRA CASILINA E APPIA IN CARREGGIATA INTERNA E TRA PRENESTINA E TIBURTINA IN CARREGGIATA ESTERNA. CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma-L’AQUILA DOVE SI VIAGGIA A RILENTO TRA TOR CERVARA E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO. PER QUANTO RIGUARDA LA CIRCOLazioNE FERROVIARIA, E’ RALLENTATA LA Roma-NETTUNO PER UN GUASTO ALLA LINEA NEI PRESSI DI NETTUNO. I TRENI REGIONALI POSSONO REGISTRARE UN MAGGIOR TEMPO DI PERCORRENZA FINO A 30 MINUTI E SUBIRE CANCELLazioNI E LIMITAZIONI DI PERCORSO.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 15-07-2024 ore 07:30 - IN QUEL CASO SI POTRÀ UTILIZZARE LA FERMATA DI LEPANTO. CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA-L’AQUILA DOVE SI VIAGGIA A RILENTO TRA TOR CERVARA E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO. DA OGGI E FINO AL 3 OTTOBRE, CHIUSA LA STAZIONE SPAGNA DELLA METRO A A CAUSA DI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA STRUTTURA. E PROPRIO SUL RACCORDO, FILE TRA CASILINA E APPIA IN CARREGGIATA INTERNA. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 14-07-2024 ore 19:30 - VIABILITÀ 14 LUGLIO ORE 19. 20 FEDERICO DI LERNIA UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO APRIAMO SEGNALANDO INCIDENTE CON CODE IN VIA DELL AEROPORTO DI FIUMICINO ALL’ALTEZZA DEL PONTE DELLA SCAFA IN DIREZIONE OSTIA CODE PER INCIDETNE ANCHE SULLA PONITNA TRA POMEZIA E CASTEL ROMANO IN DIREZIONE ROMA SUL RACCONDO ANULARE RALLENTAMENTI TRA PONTINA E APPIA IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI SU VIA AURELIA TRA PALIDORO E MALAGROTTA IN DIREZIONE ROMA RALLETNAMENTI ANCHE SULLA ROMA FIUMICINO DA PONTE GALERIA AL RACCORDO IN DIREZIONRE ROMA RALLETNAMENTI E CODE SULLA LITORANEA TRA LIDO DI OSTIA E MARINA DI ARDEA NEI DUE SENSI DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITA E TUTTO GRAZIE PER L’ATTENZIONE VI LASCIAMO CON UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da Astral. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 14-07-2024 ore 19:00 - VIABILITÀ 14 LUGLIO ORE 18. 20 FEDERICO DI LERNIA UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO INCIDENTE CON CODE ANCHE IN VIA DELL AEROPORTO DI FIUMICINO ALL’ALTEZZA DEL PONTE DELLA SCAFA IN DIREZIONE OSTIA CODE PER INCIDETNE ANCHE SU VIA AURELIA TRA ARANOVA E CASTREL DI GUIDO IN DIREZIONE ROMA CODE PER INCIDETNE ANCHE SULLA PONITNA ALL’ALTEZZA DI CASTEL ROMANO IN DIREZIONE ROMA SUL RACCONDO ANULARE RALLENTAMENTI TRALAURENTINA E APPIA IN CARREGGIATA ESTERNA RALLETNAMENTI ANCHE SULLA ROMA FIUMICINOP DA PONTE GALERIA AL RACCORDO IN DIREZIONRE ROMA RALLETNAMENTI E CODE SULLA LITORANEA TRA LIDO DI OSTIA E MARINA DI ARDEA NEI DUE SENSI DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITA E TUTTO GRAZIE PER L’ATTENZIONE Servizio fornito da Astral. romadailynews
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