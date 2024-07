Usa Donald Trump sceglie come candidato vicepresidente il senatore dell’Ohio J D Vance | in passato era stato un suo oppositore

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 15 luglio 2024) Sarà ilJames David “J. D.”, 38 anni, il running mate di, cioè ilper i repubblicani alle elezioni di novembre. Lo ha annunciato il tycoon sul suo social Truth mentre era il corso la convention del partito a Milwaukee, nel Wisconsin, che lo ha incoronato per la terza corsa consecutiva alla Casa Bianca. Prima dell’inizio dei lavori, i candidati più accreditati della vigilia insieme a, ildella Florida Marco Rubio – sconfitto daalle primarie del 2016 – e il governatore del North Dakota Doug Burgum, erano già stati informati di non essere stati scelti., autore del memoir bestseller Elegia americana – che lo ha accreditatoportavoce dei bianchi impoveriti del Midwest – per anni èun fierointerno di, avvicinandosi all’ex presidente solo dopo aver annunciato la propria candidatura al Senato alle elezioni di midterm del 2022.