Un’Ucraina a metà purché entri nella NATO | proposte fantasiose e paralleli storici audaci per giustificare la prosecuzione del conflitto

Leggi tutta la notizia su strumentipolitici

(Di lunedì 15 luglio 2024) Il 75esimo summit dellaha lasciato il governo di Kiev con l’amaro in bocca. Nemmeno stavolta è arrivato l’invito a diventare membri a pieno titolo. Foreign Affairs, prestigiosa rivista americana di geopolitica, ha pubblicato le considerazioni in merito dell’accademica Mary Elise Sarotte, storica della Guerra Fredda. Se il suo pensiero influenza quello dei vertici politici euroatlantici, allora merita una lettura approfondita. Purtroppo, infatti, riguarda anche il futuro dell’Europa. Per lei l’unico obiettivo possibile è inglobare l’Ucraina nell’Occidente politicamente, economicamente e militarmente. Le conseguenze prefigurate sono tutte meravigliose per gli ucraini, mentre quelle per gli europei – non tanto buone – vengono taciute. La sua visione della Russia è datata, stereotipata, contraddittoria, imprecisa e americanocca.