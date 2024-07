Università immatricolazioni e iscrizioni a test d' ingresso | cosa sapere e come funzionano

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di lunedì 15 luglio 2024) In vista dell’anno accademico 2024-2025 è opportuno cominciare a tenere a mente le date per eventualididei corsi di laurea scelti e le scadenze per leper le facoltà a numero aperto. Per iscriversi è necessario avere il diploma di maturità o un titolo di studio estero riconosciuto idoneo. L’effettiva iscrizione avviene al momento della compilazione dei moduli e del pagamento della tassa di iscrizione, la cosiddetta “prima rata”. Tra i vari documenti è importante compilare l’ISEE, un indicatore obbligatorio per ottenere la riduzione delle tasse in base al reddito dichiarato e che permette di stabilire se lo studente è a carico o meno dei genitori, anche se non vive più con loro .