Un consiglio da fratello maggiore | le parole che Rodri ha detto a Yamal subito dopo la vittoria degli Europei

(Di lunedì 15 luglio 2024) La Spagna ha vinto glimostrando due qualità principali, che spesso vanno a braccetto: una grande gioco di squadra e una solida unità del gruppo. La Roja è stata guidata dentro e fuori dal campo dal suo capitano,. Il pilastro del centrocampo di Luis de la Fuente (e pure di Pep Guardiola) non a caso è stato premiato come MVP del torneo. Ma la sua leadership si è vista anche in un altro piccolo gesto, colto dalle telecamerelacontro l’Inghilterra nella finale di Berlino. Durante la festa dei calciatori della Spagna,si è avvicinato a Laminee ha voluto dargli unprezioso: “Continua a lavorare, continua a lavorare perché puoi ottenere ciò che vuoi”.dette a caldo ma estremamente lucide:ha appena compiuto 17 anni e il rischio di montarsi la testa è dietro l’angolo.