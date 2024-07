Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 15 luglio 2024) Kiev, 5 lug. (Adnkronos) – Volodymyrha affermato che l’hadi 25di difesa aerea Patriot per coprire completamente i cieli sopra l’. “Dal punto di vista della nostra difesa aerea, per coprire completamente l’abbiamodi 25. In questo modo, il cielo dell’sarà completamente chiuso”, ha detto in una conferenza stampa a Kiev il presidente ucraino. L'articolodi 25CalcioWeb. .