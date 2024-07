Turismo Mr Preno | l’aumento dei prezzi non scoraggiano gli italiani +18% prenotazioni in un anno

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di lunedì 15 luglio 2024) Stop last minute: i turisti, in particolare le famiglie, preferiscono pianificare con cura, beneficiando di tariffe speciali, disponibilità garantita e una vasta scelta di opzioni "Secondo la classifica del Travel & tourism development index 2024 pubblicata dal Forum economico mondiale (Wef), l'Italia entra nella top 10 delle destinazioni più ambite per la prossima stagione estiva. .