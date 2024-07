Tumore al pancreas visto per la prima volta cosa accelera la malattia

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di lunedì 15 luglio 2024) Ilalè una neoplasia che si manifesta con sintomi aspecifici (come dolore all’addome o alla schiena) e rapida progressione: una della principali cause della rapida crescita di questaoncologica risiede nello spegnimento di un gene noto come HNF4A, cruciale per la salute umana. Eccohanno appena scoperto i ricercatori. .